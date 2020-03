Dopo aver definito il programma dei recuperi della 26esima giornata, che si giocheranno tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, e fissato per il 18 marzo tre recuperi del 25esimo turno (resta in sospeso la data di Inter-Sampdoria), la Lega serie A ha comunicato il nuovo programma della 27esima e 28esima giornata che “saranno disputate rispettivamente in luogo delle gare della 9 e della 10 giornata di ritorno”.

La 27esima giornata (ottava di ritorno) si aprirà venerdì 13 con due anticipi (Verona-Napoli e Bologna-Juventus) e si chiuderà domenica 15 alle 20:45 con il posticipo Roma-Sassuolo. La giornata numero 28 (nona di ritorno) si aprirà venerdì 20 marzo con Lazio-Fiorentina e si chiuderà domenica 22 con Parma-Inter.

27/a giornata

Venerdì 13 marzo

Verona-Napoli ore 18,30 (Sky)

Bologna-Juventus ore 20:45 (Sky)

Sabato 14 marzo

Spal-Cagliari ore 15 (Sky)

Genoa-Parma ore 18 (Sky)

Torino-Udinese ore 20:45 (Dazn)

Domenica 15 marzo

Lecce-Milan ore 12:30 (Dazn)

Atalanta-Lazio ore 15 (Sky)

Fiorentina-Brescia ore 15 (Dazn)

Inter-Sassuolo ore 18 (Sky)

Roma-Sampdoria ore 20:45 (Sky)

28/a giornata

Venerdì 20 marzo

Lazio-Fiorentina ore 20:45 (Sky)

Sabato 21 marzo

Brescia-Genoa ore 15 (Sky)

Sampdoria-Genoa ore 18 (Sky)

Juventus-Lecce ore 20:45 (Dazn)

Domenica 22 marzo

Sassuolo-Verona ore 12:30 (Dazn)

Cagliari-Torino ore 15 (Sky)

Napoli-Spal ore 15 (Sky)

Udinese-Atalanta ore 15 (Dazn)

Milan-Roma ore 18 (Sky)

Parma-Inter ore 20:45 (Sky)