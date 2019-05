Aumentano i fruitori della Serie A, ma il tifo langue. Tra 2001 e 2019, secondo una ricerca condotta da Stage Up e Ipsos, in Italia i tifosi diminuiscono e tendono a polarizzarsi intorno ai club di maggiori dimensioni (Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli). Tra chi risultava ‘interessato’ al campionato di calcio nel 2002 il 92% si definiva tifoso e i cinque top club detenevano il 79% dei fan. Oggi il tifo riguarda il 77% degli interessati e i fan dei cinque club si prendono una ‘quota di mercato’ pari all’88%, con la Juve a far da padrona conquistando il 38%, seguita da Inter (17%) e Milan (15%).

