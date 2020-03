Fermo il campionato per coronavirus, iniziano a fermarsi anche le squadre. Stop agli allenamenti, giocatori liberi, vacanze forzate in attesa degli eventi. Così hanno deciso Lazio, Milan, Cagliari, Fiorentina e Bologna, e presto altri club potrebbero accordarsi. La Serie A, come tutto lo sport italiano, starà ferma almeno fino al 3 aprile.

Campi vuoti in casa Lazio almeno fino a domenica prossima a causa del coronavirus. Il responsabile sanitario Pulcini, in sinergia con il dott. Rodia e gli altri componenti dello staff medico, ha optato per questa scelta per adeguarsi alle ultime norme firmate dal governo. La Lazio è in lotta per lo scudetto e fortemente contraria allo stop definitivo del campionato, un’ipotesi tuttavia sul tavolo di Figc e Legacalcio.

Il Milan non si allenerà fino a lunedì 16 marzo. “Le attività a Milanello – informa il club – sono sospese fino a domenica 15, salvo nuovi indicazioni”. La squadra di Pioli, dopo il ko con il Genoa, avrebbe dovuto riprendere oggi pomeriggio ma l’allenamento è saltato e i giocatori stanno tornando nelle loro abitazioni dopo aver lasciato il centro sportivo.

Il Cagliari riprenderà a lavorare solo sabato prossimo agli ordini del nuovo allenatore Walter Zenga, che non ha ancora potuto fare il suo esordio sulla panchina rossoblù. Anche la Fiorentina sospenderà a partire da domani tutti gli allenamenti della prima squadra. Il provvedimento sarà attivo al momento fino a data da destinarsi come comunicato dal club viola attraverso i propri canali ufficiali. Lo stesso Centro sportivo ‘Davide Astori’ rimarrà chiuso e tutti i dipendenti della società lavoreranno da casa con attività comunque ridotta.

Annullato anche l’allenamento odierno del Bologna: “Il programma dei prossimi giorni verrà divulgato prossimamente” si legge sul sito del club emiliano.





