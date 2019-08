Subito Roma-Milan e derby di Firenze

Primo atto della stagione 2019-20 per la Serie A femminile. La Figc ha infatti diramato il calendario ufficiale del torneo, che inizierà il prossimo 14 settembre e avrà in totale 12 squadre.

Dopo il grande successo per le azzurre agli ultimi Mondiali di Francia, si prevede un aumento di appassionati anche per il campionato nazionale. D’altronde le emozioni sono previste fin da subito: alla prima giornata infatti spicca il big match Roma-Milan, oltre al derby di Firenze tra Fiorentina e Florentia, mentre la Juventus campione in carica esordirà in casa contro l’Empoli. L’ultima giornata è prevista il 16 maggio 2020.

Bertolini: “Non disperedre il lavoro fatto dalla Nazionale”

Il ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, intervistata da Sky in occasione della presentazione della nuova Serie A, ha commentato la crescita registrata in Italia dal calcio femminile. “Figc e club hanno fatto una scelta intelligente, far disputare dei match quando ci sono le soste del campionato maschile è importante per la crescita del movimento. Il Mondiale ha fatto conoscere il calcio femminile al grande pubblico, ora non bisogna disperdere il lavoro fatto dalla Nazionale. Il livello del campionato si è alzato – ha proseguito Bertolini -, grazie al grande lavoro fatto dai club, e perché la Nazionale riparte con un obiettivo nuovo, la qualificazione agli Europei 2021 che si giocherà in Inghilterra”.

Il calendario completo

Prima giornata (14 settembre e 18 gennaio):

As Roma-Milan

Florentia S.Gimignano-Fiorentina Women

Inter-Hellas Verona Women

Juventus-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Tavagnacco

Pink Bari-Sassuolo

Seconda giornata (21 settembre e il 25 gennaio):

Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-As Roma

Hellas Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari

Terza giornata (12 ottobre e 1 febbraio):

As Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Hellas Verona Women

Quarta giornata (19 ottobre e 15 febbraio):

Empoli Ladies- Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Hellas Verona Women-As Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women

Quinta giornata (2 novembre e 22 febbraio):

As Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Hellas Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies

Sesta giornata (16 novembre e 21 marzo):

Florentia S. Gimignano-As Roma

Hellas Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco

Settima giornata (23 novembre e 28 marzo):

As Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Hellas Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco- Inter

Ottava giornata (30 novembre e 18 aprile):

As Roma- Tavagnacco

Florentia S.Gimignano-Milan

Hellas Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo- Inter

Nona giornata (7 dicembre e 25 aprile):

Empoli Ladies-Fiorentina Women

Inter-As Roma

Milan-Pink Bari

Orobica Bergamo-Juventus

Sassuolo-Florentia S. Gimignano

Tavagnacco-Hellas Verona Women

Decima giornata (14 dicembre e 9 maggio):

As Roma-Orobica Bergamo

Empoli Ladies-Sassuolo

Fiorentina Women-Inter

Florentia S. Gimignano-Tavagnacco

Hellas Verona Women-Milan

Juventus-Pink Bari

Undicesima giornata (11 gennaio 2020 e 16 maggio):

Inter-Florentia S. Gimignano

Milan-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Fiorentina Women

Pink Bari-As Roma

Sassuolo-Hellas Verona Women

Tavagnacco-Juventus