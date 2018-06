– La Lega, riunitasi oggi in assemblea, boccia l’ultimo disperato tentativo di MediaPro di riprendersi i diritti tv del calcio italiano per il prossimo triennio. Le garanzie fornite, infatti, arriverebbero da soggetti terzi alla cordata spagnola e quindi non sarebbero conformi al bando. Si chiude, quindi, una telenovela fatta di ricorsi e contro-ricorsi e che ora favorirà quasi sicuramente Sky.

ASSENZA DI GARANZIE – Ieri sera l’intermediario spagnolo aveva fatto sapere di avere presentato le garanzie patrimoniali per 1,6 miliardi di euro per mantenere i diritti tv del campionato di serie A. Gli avvocati della Lega hanno analizzato nella notte il set di documentazione, arrivando alla conclusione che quelle di Mediapro non sono garanzie a prima richiesta, sono fornite da soggetti terzi rispetto al gruppo spagnolo (presumibili soci cinesi di Orient Hontai, ma per i legali nemmeno questo è chiaro) e quindi non escutibili dalla Lega. Inoltre, sempre secondo gli avvocati, Mediapro ha ritirato l’offerta fatta la scorsa settimana di mettere a garanzia i 186 milioni in un conto, sostituendola con questo insieme di documenti.

CERTIFICAZIONE NON UFFICIALE – Secondo il presidente dei revisori della Lega, Giovanni Barbara, per tutti i motivi illustrati dagli avvocati non si tratta quindi di vere garanzie. Inoltre la lettera di ‘certificazione’ sul patrimonio delle società cinesi è stata redatta non da Kpmg Audit, che è il revisore e quindi pubblico ufficiale, ma da Kpmg Advisory che non ha alcun valore legale. Secondo quanto filtra dall’Assemblea, è stato infine evidenziato dai legali che essendoci stato un bando pubblico che richiedeva precise garanzie, la Lega è tenuta ad accettare solo quelle garanzie o altre che in buona fede sono considerate dall’assemblea equivalenti. Se la Lega modificasse il procedimento competitivo accettando garanzie non conformi potrebbe esporsi alla rivalsa di soggetti che non hanno vinto il bando.

TRATTATIVE PRIVATE – Adesso la Lega, dopo aver chiuso definitivamente la porta in faccia all’ultimo tentativo di Mediapro, ha approvato la struttura dei pacchetti e il prezzo minimo complessivo, in base ai quali nel pomeriggio partiranno le trattative private con gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti italiani. I pacchetti saranno pubblicati sul sito della Lega Serie A nel pomeriggio.