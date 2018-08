Serie A, Dazn è online: Maldini, Shevchenko e Figo nella squadra dei commentatori

MILANO – Tre gare della prossima Serie A in esclusiva e una squadra di giornalisti e commentatori di ottimo livello. Dazn sbarca ufficialmente in Italia ed è già online. I vertici di Perform, l’operatore inglese proprietario della piattaforma, hanno lanciato l’offerta che permetterà a 9,90 euro (gratis il primo mese) di poter vedere in esclusiva via internet, Smart tv, smartphone o attraverso gli accordi realizzati con Sky e Premium, tre match del massimo campionato (uno il sabato alle 20.30 e due la domenica, alle 12.30 e alle 15), l’intera Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese, la FA Cup inglese, oltre ad una serie di sport americani e i più grandi incontri di boxe, rugby e altri sport.

La prima partita di Serie A su Dazn sarà, invece, il big match tra Lazio e Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30. Tra le altre gare, Dazn trasmetterà anche Napoli-Milan in calendario alla seconda giornata e Parma-Juventus alla terza. “Dazn potrà contare su una squadra eccezionale di talent per raccontare al meglio la Serie A e tutto lo sport. Proporremo analisi, approfondimenti, passione e statistiche con uno stile fresco e innovativo – ha commentato Marco Foroni, head of sports di Dazn per l’Italia -. Siamo entusiasti delle persone che saranno con noi in questa avventura a partire da agosto. E annunceremo presto altri collaboratori che andranno a completare la nostra line-up”. L’Italia è tra i primi Paesi del mondo in cui sbarca l’operatore inglese Dazn, dopo che negli ultimi due anni era entrato nel mercato tedesco, austriaco, svizzero, giapponese e canadese.





