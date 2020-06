Hellas-Parma, D’Aversa frena: “Scontro salvezza”

Ci sono partite che, se vinte, valgono più di 3 punti. Sono gli scontri diretti, fondamentali a fine anno in caso di arrivo a pari punti in classifica. Nel mercoledì sera della 29/a giornata ce ne sono in programma tre: Verona-Parma e Bologna-Cagliari per restare agganciati al treno europeo, Lecce-Sampdoria determinante nella lotta salvezza.

Appaiate all’ottavo posto con 39 punti, Verona e Parma sono attualmente le squadre che insidiano maggiormente la settima posizione del Milan. Un pareggio servirebbe a poco. L’approccio alla sfida del Bentegodi è stato diverso da parte di Juric e D’Aversa. Il primo è ormai consapevole di aver raggiunto l’obiettivo: “La salvezza è sin dall’inizio il nostro obiettivo e quando siamo partiti era un traguardo molto ambizioso. Detto questo, come sempre, noi vogliamo fare punti in ogni partita e lo stiamo dimostrando su ogni campo: sarà così anche contro il Parma”. Il collega ducale è più cauto: “Sicuramente sia noi che l’Hellas Verona stiamo facendo più delle aspettative iniziali, stiamo andando al di sopra. Mi auguro sia una bella partita e, pur occupando una posizione di classifica impensabile ad inizio del campionato, penso sia una gara importante, uno scontro diretto per la salvezza, perché questo resta l’obiettivo stagionale che noi vogliamo raggiungere il prima possibile”. Ancora assente Salcedo tra i veneti, ma recupera Borini, nel tridente dei crociati Caprari potrebbe far rifiatare uno tra Gervinho e Kulusevski, che al pari di altri 10 compagni ha esteso il proprio prestito fino a fine stagione.

Bologna-Cagliari, Mihajlovic: “Rischiare di più”

Al Dall’Ara sfida tutta rossoblu tra i felsinei e i sardi, distanti un solo punto (37 gli emiliani, 38 gli isolani). Mihajlovic chiede di più ai suoi: “Non sarà facile, il Cagliari è una grandissima squadra. Noi dobbiamo rischiare di più, anche perché se un giorno vorremo andare in Europa dovremo comunque abitarci a giocare tre partite a settimana”. Abbraccio virtuale al suo collega Zenga (che in questo atipico finale di stagione parlerà solo alla vigilia delle partite del weekend): “Walter è un amico, ci sentiamo spesso e sono contento di rivederlo in panchina. Lo trovo una grande persona e un bravissimo allenatore”. Bologna che dovrà fare a meno del proprio capitano, Andrea Poli: stiramento al semimembranoso sinistro, ne avrà per 7-10 giorni. In casa sarda hanno ufficializzato l’addio Olsen e Cacciatore, che non hanno rinnovato l’accordo fino al termine del campionato. “Orgoglioso di aver passato il mio tempo qui. Mi mancheranno compagni e tifosi”, le parole su Instagram del portiere svedese. Saluta anche l’ex terzino del Chievo: “In questo anno e mezzo ho dato tutto me stesso per il Cagliari, per il bene della squadra, dei tifosi, della società. Voglio fare un grosso in bocca al lupo ai miei compagni per questo finale di stagione. Mi sarebbe piaciuto poter finire insieme quello che abbiamo iniziato un anno fa”.

Lecce-Sampdoria, ancora out Quagliarella

Reduci rispettivamente da quattro e tre sconfitte consecutive, una tra Lecce e Sampdoria interromperà la striscia negativa. Saranno punti delicatissimi nella corsa alla salvezza. Liverani tuttavia non la considera l’ultima spiaggia: “Con la Sampdoria è uno scontro diretto ed è determinante, anche se non definitivo perché mancheranno ancora nove partite, però è una partita molto importante. La giocheremo con attenzione e concentrazione: non mi aspetto una gara bella, ma combattuta e attenta, chi sbaglierà meno avrà possibilità di vincere”. Recupera Farias, ma mancheranno i due difensore centrali Lucioni e Rossettini. A proposito di assenze, problemi per Ranieri, ancora privo di capitan Quagliarella e anche di Linetty, fermato da un trauma contusivo al piede destro rimediato nell’ultima partita con il Bologna. Il tecnico doriano potrebbe dare fiducia a Bonazzoli al fianco di Gabbiadini.