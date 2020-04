Juventus, il nodo Pjanic

– La ripartenza è ancora un rebus, i dubbi sul “come e quando” sono tutti sul tavolo dei vertici del calcio italiano, ma alcune big almeno a parole sembrano già pronte a riaccendere i motori. Qualora la Serie A dovesse effettivamente ripartire, ci sono giocatori che, più di altri, dovranno vivere il finale di campionato come l’occasione per incidere, rinascere o consacrarsi definitivamente. Proviamo a capire chi, tra le prime sette squadre in classifica, ha più da perdere rispetto a compagni e avversari.

Nell’ultima Juventus che ricordiamo, quella capace di soffrire prima e imporsi con autorevolezza poi contro l’Inter in uno Stadium deserto, non figurava Miralem Pjanic. Il bosniaco, dopo un’eccellente partenza, è andato via via calando nel corso della stagione, forse non rivelandosi il regista ideale per il gioco di Maurizio Sarri, che nelle ultime uscite prima dello stop stava scoprendo con piacere le doti di Rodrigo Bentancur anche davanti alla difesa, e non più soltanto da mezz’ala. Se Pjanic non dovesse riuscire a riconquistare in pieno il posto da titolare, il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Torino.

Gli alti e bassi di Correa

Sembra difficile trovare qualcosa che non funzioni nella Lazio, che prima della sosta aveva anche saputo reinserire nella rotazione dei titolari quel Marusic che pareva ormai ai margini, complice un infortunio, grazie all’ottimo ambientamento di Lazzari nel 3-5-2 di Inzaghi. L’unico potenziale miglioramento che i biancocelesti potrebbero registrare è legato al nome, anzi, ai numeri, di Joaquin Correa, che troppo spesso davanti ai portieri avversari dimentica tutta la qualità che lo contraddistingue in giro per il campo. Non a caso, pur con diversi minuti in meno da titolare, fin qui è Caicedo il secondo miglior realizzatore laziale in campionato (8 gol contro i 7 del “Tucu”).

Eriksen e Sanchez per convincere Conte

Sono due i nodi da sciogliere per Antonio Conte. Il primo è Christian Eriksen, che ancora non è stato inserito in pianta stabile nei titolari, forse a causa del 3-5-2 abbastanza rigido adottato fin qui dal tecnico nerazzurro. Il danese può agire da mezz’ala ma deve avere attorno a sé un impianto di gioco che possa sopperire alle sue difficoltà in fase difensiva, e forse per questo motivo, quando è entrato, si è sempre cercato di avanzarne la posizione. L’altro punto interrogativo riguarda Alexis Sanchez, frenato da un infortunio quando sembrava finalmente in grado di lottare per una maglia da titolare: togliere il posto a Lukaku e Lautaro Martinez sembra impossibile ma l’Inter, qualora la stagione dovesse ripartire, avrebbe anche i fronti di Europa League e Coppa Italia da affrontare.

La rinascita di Caldara

Arrivato a gennaio per ritrovare il “clima di casa” dopo gli anni complessi al Milan, Mattia Caldara non ha ancora fatto vedere quei pregi che lo avevano reso un pezzo pregiato del mercato qualche stagione fa. Gasperini lo ha voluto nuovamente con sé anche per avere un uomo in più da utilizzare sui campi d’Europa, se dovesse recuperare il miglior Caldara riuscirebbe a compiere l’ennesimo capolavoro della sua carriera nerazzurra.

Alla ricerca del Pellegrini migliore

A tratti devastante nella prima parte di stagione, quasi mai all’altezza delle migliori prestazioni nella seconda. Il percorso di Lorenzo Pellegrini, fin qui, non è stato all’insegna della linearità: la Roma ha ancora chance di strappare un piazzamento Champions e spera di fare strada in Europa League e molto passerà dalle letture del trequartista, che a tratti ha saputo esaltare le dinamiche di gioco di Paulo Fonseca.

Mertens e Milik, quale “nove” per Gattuso?

Entrambi al centro delle voci di mercato, Dries Mertens e Arkadiusz Milik dovranno giocarsi un posto al sole nel nuovo Napoli di Gattuso, con il belga in scadenza di contratto e il polacco che non sembra particolarmente convinto dal progetto azzurro. Il club si è già tutelato prendendo Petagna per la prossima stagione ma intanto c’è da chiudere al meglio il campionato, da giocare il ritorno di Champions League con il Barcellona e la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, con il Napoli forte dello 0-1 di Milano. Chi tra Mertens e Milik riuscirà a conquistare la fiducia di Gattuso potrà incidere in maniera rilevante sullo spezzone finale della stagione.

Quale Ibrahimovic dopo le polemiche?

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembra sempre più lontano dal Milan, con i rossoneri che sembrano diretti verso il nuovo corso affidato al tedesco Rangnick. Lo svedese aveva avuto un impatto notevole con la realtà milanista, Stefano Pioli aveva iniziato a cucirgli addosso un Milan tutto nuovo, eppure al rientro in campo Zlatan potrebbe sentirsi un’entità estranea a quella che era abituato a trascinare prima dello stop provocato dall’emergenza pandemia. Quale Ibrahimovic si vedrà in campo alla ripresa?