Indifendibili

Il Parma costringe alla frenata il Torino con stile Inglese: specialità della casa dell’attaccante, segnare alla prima occasione. Fatali le dormite granata nell’approccio e nel colpo di coda, una volta di più sotto accusa una difesa imbarazzante, retta solo da un grande Sirigu.

È l’aggettivo con cui accompagnare le azioni del primo tempo, dominato tatticamente dal Toro che sulle fasce fa quello che vuole, soprattutto sull’out di destra dove sembra un fenomeno Ansaldi, ma poi anche Verdi, e poi anche Meite… e allora ti viene da pensare che forse non è tempo di eroi ma di un Gagliolo, eroe di Udine, che ha smarrito il senno e non ha il cavallo per recuperarlo, sulla luna. Indifendibili, ma si sapeva, anche i difensori granata. Per cui vale la regola della moltiplicazione raccontata agli scolari: cambiando l’ordine dei fattori (il nome dei difensori) il prodotto non cambia. Bremer gioca una mezzoretta, giusto il tempo per perdersi Kulusevski dopo una manciata di secondi (primo gol emiliano) e per procurare un rigore che Sirigu sventa, su Gervinho. Bremer paga col doppio giallo, e Mazzarri ridisegna il suo schema arretrando a terzino Ansaldi, irresistibile in avvio come esterno alto, disegnando una difesa a 4, con l’argentino a sinistra e Aina a destra.

Ansaldi imprendibile

E la difesa dall’altra parte? Se possibile Gagliolo fa anche peggio: perde Ansaldi, libero di insaccare di testa davanti a Sepe (1-1) e chiunque passi dalla sua parte trova sempre il semaforo verde.

Le alchimie tattiche dicono che Mazzarri l’ha preparata meglio, ma manca il cinismo. Il Parma si affida alla corsa di Gervinho, alla vetta di Cornelius ma soprattutto al migliore di questa prima parte di torneo, quel Kulusevski che davvero trasforma in oro tutto quello che tocca: l’Atalanta, proprietaria del cartellino, non può che gongolare. Ma c’è poco da spiegare di alchimie, quando le difese sembrano “allegre comari di Langhirano”. Indifendibili, per 45′. Laurini frena con una gomitata un tentativo ravvicinato di incornata, e il Toro va avanti 2-1 su rigore, ma prima del riposo in pieno recupero un’altra dormita centrale della cerniera del Toro consente a Cornelius di firmare il 2-2.

D’Aversa ci mette… un Pezzella

Nella ripresa D’Aversa sistema la fascia con Pezzella e all’improvviso gli emiliani trovano l’equilibrio mancato e il modo di sfruttare quell’uomo in più che fino al riposo non si è affatto visto. Cinque minuti e Gervinho ha l’occasione per riabilitarsi dopo l’errore dal dischetto. Liberato davanti a Sirigu esalta la reattività del portiere. Un altro rigore parato, stavolta in movimento. Il Toro tiene il campo, ma finisce la benzina sui lati, dove aveva giganteggiato. Le uscite di Verdi e di Ansaldi – rilevati da Laxalt e Djidji – prosciugano le soluzioni del gioco: per i granata nella ripresa una sola occasione, anche se ghiotta, tiro ravvicinato in mischia di Izzo, parato da Sepe.

L’impaziente Inglese

Inglese, fuori prudenzialmente perché la sera prima aveva 39° di febbre, entra e in 10′ firma la vittoria, confermando la sua migliore qualità: passare alla cassa alla prima occasione. Per completare la serata no, l’espulsione di Mazzarri, stavolta davvero esagerata. Lascia l’area tecnica quando nel recupero c’è un tremendo scontro aereo tra Laxalt e Laurini, pura apprensione, pagata dal tecnico granata col secondo giallo. E un’ammonizione se la becca anche D’Aversa. L’arbitro La Penna, attento nelle valutazioni decisive, stavolta eccede nello zelo.

PARMA (4-3-3): Sepe – Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo (1′ s7 Pezzella) – Hernani (33′ st Inglese), Scozzarella, Barillà (21′ st Kucka) – Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu – Izzo, Nkoulou, Bremer – Ansaldi (36′ st Djidji), Rincon, Baselli, Aina – Verdi (13′ st Laxalt), Meite – Belotti (41′ st Zaza). All. Mazzarri.

ARBITRO: La Penna

RETI: 2′ pt Kulusevski; 12′ pt Ansaldi; 41′ pt Belotti (rig.), 47’pt Cornelius; 43′ st Inglese.

NOTE: ammonito e poi espulso per doppia ammonizione Mazzarri. Ammoniti Rincon, Laurini, Hernani, Mazzarri, poi espulso (doppia ammonizione). Ammonito anche D’Aversa. Recupero: 3′ e 3′.