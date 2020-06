Sergio Sylvestre dopo la discutibile esibizione di mercoledì sera per la finale di Coppa Italia si è giustificato dicendo di aver avuto due momenti di esitazione dovuti alla forte emozione. In molti hanno dubitato di questa spiegazione e così il vincitore di Amici ha condiviso il video delle prove, in cui si vede chiaramente che sapeva tutte le parole dell’inno nazionale italiano.

“Ho conosciuto Sergio quando ho fatto Amici insieme al mio fratello Nek. Ho conosciuto un ragazzo timido, riservato e innamorato di due cose: la musica e l’Italia. Sergio a differenza di molti semplici “performer” è un vero artista e come tutti gli artisti è estremamente sensibile. Più volte durante amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione. Ma questo è il segno distintivo non solo di un vero artista, ma anche di un vero uomo. Ovvero di qualcuno che non ha paura di svelare le proprie emozioni. A differenza degli imbarazzanti ignoranti che diffondono odio sui social e a cui paghiamo lo stipendio da decenni che non conoscono nemmeno il significato di un pugno chiuso per un ragazzo afroamericano. Andate ad ascoltarvi “L’Italia per me” e ascoltate da Sergio stesso cosa rappresenta questo Paese per lui”.