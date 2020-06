Cantare un inno in uno stadio è sempre una grande responsabilità, ci sono esibizioni che diventano epiche come quelle di Lady Gaga e Whitney Houston ed altre meno riuscite (Fergie mi senti?). Ieri sera prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve, Sergio Sylvestre ha cantato l’inno di Mameli in uno stadio Olimpico praticamente vuoto. Il vincitore di Amici si è scordato qualche parola dell’inno e ci sono stati almeno due momenti di esitazione. Quello che però ha fatto arrabbiare molti telespettatori è il pugno alzato dall’artista sul finale dell’esibizione.

Sul web si è scatenata un polemica di proporzioni gigantesche che ha travolto il povero Sergio Sylvestre. Insulti di ogni tipo, chi se la prendeva con lui per aver sbagliato il testo, chi per il pugno alzato e purtroppo ci sono stati moltissimi insulti razzisti (quasi tutti provenienti da utenti con le bandierine italiane accanto al nome, insomma, ci siamo capiti).

“Basta col perbenismo è un ne*ro e non è italiano”.

“Non c’erano italiani per cantare l’inno?”.

“Dopo i fin***chi adesso sdoganano anche i ne*ri”.

“Gli africani devono cantare i loro inni”.

“In c*lo a quel ne*ro di m*rda che ha storpiato l’inno nazionale. Avanti Napoli”.

“Ragazzi è morta l’Italia. Questo governo abusivo ha distrutto praticamente tutto. L’inno cantato da un ne*ro è solo il triste epilogo”.

“Fr*ci e ne*ri ecco cosa vuole questo governo comunista”.

“Mi raccomando, la prossima volta l’inno facciamolo cantare ad un fr**io, manca solo quello. Il ne**o c’è già stato”.

Eppure ad ascoltare certi politici, il razzismo e l’omofobia in Italia non esistono.

Giuro che mi viene il vomito a leggere certe schifezze immonde. Nel 2020 non c’è giustificazione a tutta questa ignoranza e cattiveria.

Sergio Sylvestre: il video della sua esibizione.

Io non ho nulla contro questo ragazzo…ci può stare che un americano non conosca le parole del nostro inno. #SergioSylvestre #Juventus #FratellidItalia pic.twitter.com/FkZdQVPELJ — Massimo Ruspandini (@mruspandini) June 17, 2020

Sicuramente avrà ricevuto un lauto cachet. Fare lo sforzo di imparare le parole era proprio così brutto ?? #SergioSylvestre https://t.co/3472RqDX4O — GianMarco Senna (@SennaGianMarco) June 17, 2020

L’inno nazionale è l’orgoglio di far parte del proprio Paese e raccoglie sotto le sue strofe come un abbraccio tutto il suo popolo .Si canta con la mano sul cuore. Il pugno alzato è uno sfregio #SergioSylvestre — b.b. (@bb_1774) June 17, 2020

Assolutamente irrispettoso cantare l’Inno d’Italia con il pugno chiuso è sbagliando le parole. Non si tratta di un coro da centro sociale!🇮🇹 #SergioSylvestre #Italia — Nicolabosco1🇮🇹 (@Nicolaboscoffi1) June 17, 2020

Ennesima tragedia del 2020, questa sera è stato ucciso l’inno nazionale.

Siamo una nazione finita in tutti i sensi. #SergioSylvestre pic.twitter.com/bySYAZhMmu — Dj Aniceto (@djaniceto) June 17, 2020