Prima del messaggio di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella, la TIM ha trasmesso uno spot speciale con la musica di Sergio Endrigo.

Quello del 2019 è stato un Capodanno nel segno della musica di Sergio Endrigo. Il motivo? La scelta della TIM di inserire una sua meravigliosa ballata del 1962, Io che amo solo te, come accompagnamento allo spot che ha preceduto il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Uno spot speciale, prodotto appositamente per questa particolare circostanza, un po’ come avviene negli Stati Uniti in occasione di eventi come il Super Bowl.

Spot TIM Io che amo solo te: il video

In un video animato di 60 secondi vengono mostrate immagini d’epoca e rielaborazioni in computer grafica per ripercorrere la storia del nostro Paese attraverso le tappe più importanti dell’evoluzione delle telecomunicazioni. Dal telefono in bachelite al futuro in 5G, passando ovviamente per l’epoca del gettone telefonico all’avvento dei cellulari.

Un racconto particolarissimo, accompagnato dall’interpretazione in un arrangiamento ukulele e voce del capolavoro del grande cantuatore di Pola. A interpretare il pezzo è Elena Piacenti, cantante romana famosa per la partecipazione a X Factor 2018, dove si è fermata solo ai Bootcamp.

Questo il video dello spot della TIM:

Sergio Endrigo – Io che amo solo te

Il brano scelto dalla TIM venne scritto nei primi anni Sessanta da Sergio Endrigo. Nella sua versione originale uscì con un arrangiamento di Luis Enriquez Bacalov. Venne inserita successivamente nell’Long Playing Sergio Endrigo e nella raccolta Ti amo del 1967.

Canzone divenuta col tempo signature song del cantautore istriano, è stata insignita nel 2006 del Premio Lunezia nella sezione Tributo all’emozione poetica delle canzoni italiane di tutti i tempi. Un capolavoro che è stato reinterpretato nel corso degli anni da artisti quali Mina, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e tanti altri ancora.

