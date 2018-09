(Fotogramma)

Sereno variabile sull’Italia. Nel corso del fine settimana la pressione tornerà a rafforzarsi ma – avverte il team del sito www.iLMeteo.it – il sole non splenderà ovunque e ci sarà ancora la possibilità di qualche precipitazione. In particolare oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni, tuttavia una maggior nuvolosità interesserà tutti i rilievi con qualche precipitazione, anche temporalesca, sull’Appennino centrale.

Domani il tempo peggiorerà sul Piemonte e la Lombardia con temporali e grandine, come a Torino, Milano e Pavia; altri temporali potranno svilupparsi sulla Toscana centrale e lungo l’Appennino, specie abruzzese. Le temperature non subiranno particolari variazioni, se non diminuzioni in presenza delle precipitazioni. Presenza di afa su molte città.

La prossima settimana “l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente su gran parte delle regioni – avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it – ma lascerà un po’ indeboliti i settori occidentali come la Sardegna e il Nordovest, zone dove sono attese precipitazioni temporalesche. Temperature in ulteriore leggero aumento con sensazione di afa moderata”.