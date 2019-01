ROMA – Il freddo ciclone mediterraneo che ieri ha portato la neve fino in pianura al Nord ora si sta spostando verso Sud, concentrandosi sulle regioni centro-meridionali. Al Nord il tempo tenderà a migliorare, ma si preannunciano notti di ghiaccio. E il freddo si farà sentire anche nel resto del Paese.



Sono le previsioni di www.ilmeteo.it: le massime, al Nord, aumenteranno un po’ grazie alle schiarite di queste ore. Attesi 7°C a Torino, 5 a Milano, 4 a Bologna, e temperature tra gli 8 e i 10 gradi su Genova e Venezia. Ma nelle prossime 24-48 ore il Nord sarà investito da una vera e propria “sberla artica”, con picchi notturni parecchi gradi sotto zero. Per fare qualche esempio: Cuneo -7, Bolzano -8, Milano e Bologna fra i -2 e i -3, e sotto zero tutto il settentrione.



Meno rigido il clima al Sud dove si avranno in media valori attorno ai 7-8 gradi. Tuttavia anche qui il freddo è in aumento con 6 gradi a Firenze, 7 a Roma e in graduale risalita scendendo lungo la penisola: 7-8 gradi a Napoli e 10 a Palermo. E anche qui il miglioramento delle condizioni meteo favorirà una diminuzione delle minime, che si avvicineranno molto allo zero e in qualche caso scenderanno sotto, come a Firenze (-3°C).

Le previsioni

OGGI

Al nord inizialmente cielo molto nuvoloso, con residue piogge e neve anche a bassa quota su centro-sud Piemonte, bassa Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Dalla tarda mattinata schiarite a partire dal Nordest, e in serata ancora nubi solo su Romagna e Appennino.

Al centro e Sardegna molto nuvoloso, con piogge diffuse su Sardegna, Marche e aree costiere di Toscana e Lazio; dalla tarda mattinata si attenuano le piogge sul Tirreno, mentre il tempo peggiora sull’appennino e in Abruzzo. Neve in collina. Al sud e Sicilia nubi irregolari, piogge e temporali intensi a partire dal pomeriggio su Basilicata e Calabria. Neve, in collina, solo su Sicilia e Molise, sopra i 1000 metri nelle altre zone. Ma dal pomeriggio la neve arriverà anche a 600-800 metri e pioverà anche in Puglia e Campania.



Neve da Boccadasse a Sampierdarena, ecco Genova imbiancata in riproduzione….

DOMANI

Al Nord bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino, nubi in Sardegna seguite da ampie schiarite. Nuvolosità irregolare anche nelle regioni adriatiche con piogge in Marche e Abruzzo, e neve sopra i 600 metri. Poco nuvoloso altrove. Al Sud e Sicilia tempo instabile con piogge e nevicate sopra i 500 metri tra Calabria e Basilicata.



PROSSIMI GIORNI

Sabato, al Nord annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centrorientali con qualche fiocco di neve; condizioni di bel tempo sul restate territorio ma con velature diffuse. Al Centro, solo al mattino molte nubi sull’Abruzzo con neve anche a bassa quota; cielo velato altrove con nuvolosità in aumento dal pomeriggio sull’isola.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso con piogge e nevicate al mattino sopra gli 800 metri, miglioramento dal primo pomeriggio.



Domenica, nubi in aumento su tutte le regioni con piogge da sparse a diffuse; bello solo al Nordovest. Lunedì ancora tempo instabile al Centro-sud, bel tempo al Nord. Martedì molte nubi al Centro-Sud con deboli piogge e nevi sull’appennino. Tempo stabile e soleggiato altrove. A partire da mercoledì invece è attesa una nuova ondata di maltempo a partire da Sicilia e Sardegna.





