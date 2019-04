Serena Rutelli è una delle concorrenti della sedicesima edizione del Grande Fratello e come tutti già sappiamo è la figlia adottiva di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli.

La coppia, a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta, dopo aver concepito il loro primogenito Giorgio, ha adottato tre bambini: Francisco, Serena e la piccola Monica, sorella di sangue della gieffina.

Serena e Monica sono state abbandonate dal padre metalmeccanico ad un orfanotrofio quando avevano pochi anni di vita e sono rimaste con le suore per ben tre anni, fino a quando Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno avuto l’opportunità di adottarle entrambe. All’epoca dell’adozione Serena aveva 7 anni, mentre sua sorella Monica – che la scorsa puntata del Grande Fratello è entrata in casa a farle una sorpresa – ne aveva 4.

“Sono stata adottata quando avevo 7 anni, la mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa-famiglia. Ci siamo rimaste 3 anni. Dopo l’adozione, la mia vita è cambiata: è stato il giorno più bello della mia vita. Siamo una bella famiglia unita e piena d’amore”. “

Serena non conosce i suoi genitori biologici e quando nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha annunciato una lettera privata a lei indirizzata, in molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi dei suoi genitori biologici.

“Ci è arrivata una lettera molto forte per Serena Rutelli, molto importante e delicata. Non la voglio chiamare ‘lettera choc’ ma è a tutti gli effetti una lettera choc. Domenica apriremo una lettera indirizzata a Serena, una lettera molto forte del quale al momento non posso dirvi il contenuto”.