Prima l’arrivo del tentatore bono ha minato la loro storia a Temptation Island, poi l’allontanamento con il falò di confronto, dopo pochi mesi l’entrata al GF Vip di lui e qualche settimana dopo anche quella di le, poi la pace e ora la rottura. La soap di Pago e Serena Enardu continua e ad annunciare la pesante litigata è stata proprio l’ex gieffina su Instagram. A quanto pare il cantante non ha ancora perdonato la sbandata della sua fidanzata.

“Personalmente non avrei mai voluto dover fare quello che sto facendo in questo momento, ovvero prendere il mio telefono per scrivere ciò che andrete a leggere, non me l’aspettavo proprio. Non ho nessuna voglia di condividere con nessuno il malessere che ho dentro ma vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con ‘noi’. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente.

L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia. Se mancano questi due magici ingredienti, i gesti, le parole vengono continuamente interpretati e fraintesi, sono capaci di stravolgere una magnifica cena in un orribile incubo.

Non sempre chi decide di perdonare c’è la fa veramente e chi ha sbagliato in passato non può essere trattato come un colpevole a vita.- continua Serena Enardu – Il perdono è un gesto d’amore molto pesante per chi prova ad applicarlo, ma se non si riesce a spazzare rabbia e rancore viene a mancare la fiducia e tutto è compromesso facendo del male ad entrambi.

Forse l’avrei dovuto pensare prima, forse avrei dovuto, ma se non avessi fatto questo e non avessi fatto l’altro… ma indietro non si può andare e oggi pagherò con il mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento. Faccio fatica ad entrare su Instagram perché ogni volta che apro ci sono quelle meravigliose foto e video che gruppi, pagine, profili vari hanno creano per noi, sono pugnalate”.