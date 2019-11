Alena Seredova conosce Giovannino, il il bambino abbandonato dai genitori. La modella, che frequenta spesso il reparto di terapia intensiva infantile dell’ospedale di Corso Spezia dove è ricoverato il piccolo affetto da Ittiosi Arlecchino (COSE’E’), l’ha tenuto in braccio: “L’ho visto a settembre… Mi hanno presentato questo cucciolo, mi hanno raccontato la sua storia e vederlo è stato un momento molto forte… Ho capito che deve essere una patologia molto dolorosa: la pelle è talmente secca che si rompe, fa le piaghe. Ma medici e infermieri lo tengono sempre unto e, quando l’ho conosciuto, non sembrava sofferente, non piangeva. Si vedeva che era curato con amore. Ho incontrato un bimbo molto vispo, super sveglio”, ha raccontato al ‘Corriere della sera’.

Fonte