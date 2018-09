Sequestrati beni per 150 milioni a editore Ciancio

(Fotogramma)

Il tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un decreto di confisca e di sequestro e contestuale confisca relativo a conti correnti, polizze assicurative, di 31 società, quote di partecipazione detenute in ulteriori 7 società e beni immobili nei confronti dell’imprenditore ed editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il valore dei beni, in corso di compiuta quantificazione, non è inferiore a 150 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito a cura dei Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Catania.