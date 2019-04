Finisce senza vincitori né vinti il posticipo di Pasqua della Serie A tra Inter e Roma disputato allo stadio ‘Meazza’ di Milano. La sfida per la Champions si chiude sul punteggio di 1-1, un punto a testa che permette ai nerazzurri di consolidare il terzo posto a quota 61, mentre i giallorossi restano quinti con 55 punti, uno in meno del Milan quarto. Un risultato giusto, al termine di una partita ben giocata, con una prima frazione chiusa meritatamente in vantaggio dai capitolini grazie a un gol di El Shaarawy e una ripresa dove si fanno preferire i padroni di casa che pareggiano con Perisic. Partono subito con il piede sull’acceleratore gli ospiti con Kolarov che serve in area Dzeko, il bosniaco però calcia debolmente di esterno destro graziando Handanovic.

Fonte