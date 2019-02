I finanzieri del comando provinciale di Messina stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare che prevede la misura degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Messina, Maria Militello, su richiesta della Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di due persone, indagate per i reati di corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale. Le misure cautelari, entrambe degli arresti domiciliari, sono state adottate nei confronti di un noto imprenditore piemontese Ezio Bigotti, presidente del gruppo STI aggiudicatario di numerose ed importanti commesse della Centrale acquisti del Tesoro e Massimo Gaboardi, ex tecnico petrolifero Eni.

Fonte