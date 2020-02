Sempre più italiani in treno: cinque milioni e mezzo lo usano ogni giorno, ma l'Italia è divisa in due

Aumenta il numero di persone che prendono il treno ogni giorno nel nostro Paese, ormai sono 5 milioni 699mila . Ed aumenta sia per i treni a lunga percorrenza, con il clamoroso successo dell’alta velocità, che in quello di chi si muove su treni regionali e linee metropolitane nonostante la rete sotterranea con i suoi 274 chilometri sia ben lontana dal Regno Unito che ne ha 672 o la Spagna 609. Ma fuori dalle direttrici principali dell’alta velocità, e dalle Regioni che in questi anni hanno investito, la situazione del servizio è peggiorata, con meno treni in circolazione, meno servizi e più lenti per gli abitanti. E ancora una volta l’Italia è divisa in due: al Sud ci sono meno treni, più lenti, anche a binario unico.

A fotografare la situazione italiana il rapporto Pendolaria di Legambiente che dal 2008 è un’occasione per guardare ai cambiamenti che stanno avvenendo sulla rete ferroviaria italiana, attraverso numeri e storie, buone pratiche e denunce da parte dei comitati pendolari che vengono raccolte durante l’anno e sono consultabili sul sito www.pendolaria.it. L’obiettivo è di capire cosa succede sulla rete, se crescono i passeggeri che ogni giorno scelgono di prendere la forma di mobilità più sostenibile nel nostro Paese e di approfondire quali risultati hanno prodotto gli investimenti realizzati in questi anni, quali riscontri hanno avuto tra i cittadini e come hanno contribuito a

ridurre l’inquinamento e la congestione che incombe sulle città italiane.

Ogni giorno sono 5 milioni e 699mila le persone che prendono il treno per spostarsi nelle Regioni e nelle città italiane. Nel 2018 il numero di persone che prende i treni regionali è aumentato di circa 45mila, segnando un +1,6% rispetto al 2017, e anche coloro che utilizzano le linee metropolitane sono aumentati, con quasi 65mila viaggiatori giornalieri (+2,4% nel 2018 rispetto al 2017) in più. Nel 2014 il numero di viaggiatori (non solo spostamenti di pendolari, ma anche di cittadini e turisti) era complessivamente di 5,1 milioni, per cui si deve segnalare una crescita dell’ 11,7% in cinque anni.



DOVE SI SPOSTANO, CHE MEZZI USANO

Sono 2milioni e 919mila i passeggeri che usufruiscono del servizio ferroviario regionale, divisi tra 1,413 milioni che utilizzano i convogli di Trenitalia e 1,506 milioni quelli degli altri 20 concessionari (tra cui 802mila Trenord in Lombardia, 215mila CTI in Emilia-Romagna, 190mila per Atac nel Lazio, 142mila per Eav in Campania) in aumento rispetto allo scorso anno. Per i treni regionali dal 2010 ad oggi abbiamo assistito ad un aumento dell’8,2% dei passeggeri.



LE METROPOLITANE

Sono invece oltre 2,78 milioni coloro che ogni giorno prendono le metropolitane, presenti in 7 città italiane (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Brescia e Catania). Per quanto riguarda il numero di persone che utilizzano le linee metropolitane si vede una crescita di quasi 65mila passeggeri al giorno nel 2018 rispetto all’ anno precedente. Questo aumento è dovuto alla costante e consistente crescita di utenti in particolare sulle linee di metro di Milano, Catania e Brescia. La rete di metropolitane è passata da 176 km nel 2010 a 247,2

nel 2019, ma il tasso di utilizzo è in crescita ovunque.





INTERCITY , FRECCE e ITALO

Il numero di coloro che invece ogni giorno prendono il treno per spostarsi su collegamenti nazionali è di circa 50mila persone sugli Intercity e 170mila sull’alta velocità tra le Frecce di Trenitalia ed Italo. I numeri sono complessivamente in aumento, ma con rilevanti differenze: mentre sugli Intercity tra il 2010 ed il 2018 abbiamo una riduzione che sfiora il 46%, sulle Frecce di Trenitalia si verifica un +114%, incluso Italo che è in forte crescita.



DOVE SI MIGLIORA IL SERVIZIO, IL TRENO BATTE L’AUTO

Dove si migliora il servizio ferroviario e lo si rende comodo, puntuale e competitivo nei confronti dell’auto, il successo è garantito.

Dopo 10 anni il bilancio dell’alta velocità in Italia è davvero imponente, con 350 milioni di passeggeri che hanno beneficiato del nuovo servizio e numeri cresciuti anno dopo anno. Alla base di questo successo è l’aumento della flotta dei treni AV, che è raddoppiata: 74 nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia sono passati dai 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un aumento del 517%. Per Italo sono stati circa 4,5 milioni i passeggeri nel 2018 per arrivare a 17,5 milioni totali trasportati dal 2012 ed un incremento sempre più marcato. La ragione, spiega il rapporto di Pendolaria, sta dunque nella straordinaria crescita dell’offerta di servizio, con complessivamente 376 treni in circolazione ogni giorno nel 2019, (200 Frecciarossa, 60 Frecciargento, 26 Frecciabianca e 90 Italo) mentre erano 108 nel 2010.

I TRENI REGIONALI

In Lombardia coloro che prendono ogni giorno il treno sono arrivati ad 802mila (con un +6,9% nel 2018) e +43,4% rispetto al 2009, quando erano 559mila. In Alto Adige, gli investimenti in nuovi treni e corse frequenti mostrano addirittura nelle linee riqualificate i passeggeri sono triplicati (da 11.000 nel 2011 a quasi 30.000) e continuano ad aumentare le corse e gli investimenti. Sono 31mila i viaggiatori in più in Puglia e sono 100mila in Emilia-Romagna.

Nelle città, come a Milano dove le linee di metropolitana segnano una continua crescita, con 12,5 milioni di passeggeri in più nei primi 9 mesi del 2019 (+4,7% rispetto al 2018) e, rispetto al 2013, di un aumento del 21,1%; a Firenze dove il tram trasporta oltre 93.000 persone al giorno ed a Bergamo dove nel 2018 sono stati 3,75 milioni i passeggeri trasportati dal Tram delle Valli (un +5,7% in più rispetto al 2016). Sono tanti gli esempi positivi e Legambiente li racconta nel capitolo 3 di questo Rapporto con 57 storie di buone pratiche, consultabili anche sul sito www.pendolaria.it





CRESCE LA MOBILITÀ SU FERRO MA AUMENTANO LE DIFFERENZE TRA LE REGIONI

I numeri e le statistiche raccontano un Paese in cui cresce la voglia di trasporto su ferro, ma dentro questo quadro positivo troviamo realtà molto diverse che raccontano incredibili differenze nella qualità e offerta di servizio ferroviario tra le diverse parti d’ Italia. In alcune aree il servizio è tra i più competitivi al mondo. Come tra Firenze e Bologna dove l’offerta di treni, per quantità e velocità, davvero non ha paragoni in Europa. E di fatto in servizio una vera e propria metropolitana, con 164 treni che sfrecciano a 300 km/h nei due sensi di marcia ogni giorno (erano 162 lo scorso anno, 152 due anni fa, 142 tre anni fa, ed erano solo 18 gli Eurostar nel 2002).

Il successo dell’alta velocità è dovuto proprio ad un impressionante miglioramento dell’offerta, sempre più ampia e articolata, di treni nuovi che si muovono tra Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino e Venezia. Un aumento del 61,2% dal 2010 ad oggi che nel dettaglio ha visto un +13% dal 2010 al 2013, +7 sia nel 2014 che nel 2015, oltre +6% nel 2016, addirittura +8,4% nel 2017).





NORD E SUD A CONFRONTO

Aumenta il numero di persone che prende il treno al nord, come in Lombardia, in Emilia-Romagna e Veneto. Positivo in Piemonte il recupero del numero di passeggeri che torna a superare il livello del 2011, nonostante la soppressione del servizio passeggeri di alcune linee. Buone notizie anche dalla Sicilia, dove si è in parte recuperato il crollo dei passeggeri avvenuto negli ultimi anni, arrivando ora ad oltre 42mila (Trenitalia e Circumetnea). Nuovamente in calo invece il numero dei passeggeri in Campania, passato addirittura da 467.000 nel 2011 a 262.000 (nonostante negli ultimi anni il trend fosse in miglioramento). In negativo anche i dati di Molise (-11% di passeggeri e la Termoli-Campobasso chiusa), Umbria e soprattutto Basilicata con un calo del 34%.

Drammatica è la situazione generalmenrte al Sud, dove i treni sono vecchi (età media 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi (sono stati addirittura ridotti gli intercity e i regionali in circolazione negli ultimi dieci anni) e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. Rispetto al resto del Paese sono di meno sia le Frecce, che gli Italo, gli Intercity e i regionali. Ci sono in tutta la Sicilia 486 corse al giorno dei treni regionali contro le 2.560 della Lombardia: quasi 5,3 volte tanto (a fronte di una popolazione di 5 milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in Lombardia). Le corse giornaliere in provincia di Bolzano sono 266, quasi quante quelle offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno delle 355 effettuate in Liguria dove popolazione ed estensione sono inferiori.

Un esempio è la situazione drammatica che vivono quei 93mila cittadini campani che ogni giorno sono costretti a prendere le ex linee Circumvesuviane (erano 107mila nel 2010). Sulle tre storiche linee suburbane di Napoli gestite da EAV si è passati da 520 corse giornaliere nel 2010 a 367 corse nel 2016, con un calo dell’offerta di treni del 30%, solo in minima parte recuperato negli ultimi anni. Drammatiche le condizioni anche sulla Roma Nord-Viterbo, gestita da Atac, sulla quale fare il pendolare rappresenta ormai un avventura quotidiana.







Fonte