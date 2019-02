Crollano gli under 40 in Italia. Dal 2009 al 2019 sono diminuiti di 5,1 punti percentuali passando dal 45,1% al 40%. In altre parole oggi le persone con meno di 40 anni sono 4 su 10. E’ quanto emerge dalle tabelle Istat, contenute nel report ‘Indicatori demografici’, che fotografano la situazione dell’Italia al primo gennaio 2019, ed elaborate dall’Adnkronos. A diminuire è soprattutto la popolazione che rientra nella fascia 15-39 anni, che passa dal 31% del totale al 26,8%, registrando una riduzione di 4,2% punti. Mentre nella fascia da 0 a 14 anni la riduzione è stata di 0,9 punti, passando dal 14,1% al 13,2%.

Fonte