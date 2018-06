Semifinale Cecchinato-Thiem, dove vederla

(Foto Afp)

Conto alla rovescia per la semifinale del Roland Garros tra Marco Cecchinato e Dominic Thiem. Il tennista siciliano, dopo aver battuto l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic, se la dovrà vedere con il numero otto del ranking, considerato il migliore al mondo sulla terra rossa dopo Rafa Nadal.

Con questa impresa, grazie alla quale è salito per ora dal numero 72 al 27 della classifica Atp, l’azzurro è entrato nella storia del tennis italiano. Erano 40 anni che un tennista italiano non raggiungeva la semifinale di uno Slam: l’ultimo è stato Corrado Barazzutti al Roland Garros 1978, quando perse 6-0 6-1 6-0 contro Bjorn Borg.

Cecchinato è letteralmente esploso nel corso di queste due settimane sulla terra rossa di Parigi e si è definitivamente consacrato entrando tra i quattro migliori giocatori del secondo Slam stagionale. Dopo aver sconfitto pezzi grossi come Carreno-Busta, Goffin e Djokovic ora il 25enne si troverà di fronte il giovane fenomeno austriaco ma ha tutte le carte in regola per metterlo in difficoltà e provare a conquistare l’accesso alla finale.

L’appuntamento è per oggi alle 12.45. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta su Eurosport (canale 210 o 211 del satellitare) o in streaming su Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Anche i clienti Timvion potranno seguire l’attesissimo match in tv e in mobilità sul proprio smartphone ovunque si trovino, per una user experience sempre più coinvolgente.