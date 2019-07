– Semenya sì, Semenya no. Le corti svizzere fanno a gara a rincorrere l’ultimo appello, a vergare l’ultima sentenza su un argomento così sgradevole, comunque vada a finire. Sino a qualche giorno fa, nel balletto degli ormoni, o meglio nella danza del testosterone, sembrava prevalere l’istanza di quel tribunale (svizzero) che aveva temporaneamente sospeso il provvedimento restrittorio del Tas di Losanna e della Iaaf: Caster Semenya, l’iperandrogina più famosa del mondo, nonché formidabile ottocentista sudafricana dai nanomoli (di testosterone) purtroppo per lei fuori norma (5 nanomoli per litro di sangue), poteva tornare alle gare e difendere se stessa, i suoi diritti, i risultati e anche il suo titolo mondiale a Doha alla fine di settembre. La ragazza s’era infatti ripresentata a Stanford alla fine di giugno, per la tappa di Diamond League, correndo come al solito (o quasi) per conto suo, dando trenta/quaranta metri a tutte le altre. Adesso la Corte Suprema svizzera ha bloccato tutto riportando le lancette al momento in cui diventava legge la sentenza del Tas e alla Semenya veniva impedito di gareggiare: “Siamo soddisfatti”, dicono alla Iaaf, “ma aspettiamo che la corte renda pubbliche le sue motivazioni”.

Non se ne esce. O meglio se ne esce soltanto se si accetta la strada più antipatica da seguire: far rispettare le leggi dello sport in tribunale in nome di chi le rispetta sul campo. La vita agonistica di quest’atleta straordinaria – straordinaria anche nelle sue più discutibili peculiarità, di cui non ha colpa (la genetica) ma che la rendono superiore e per questo illegale (è scientificamente provato che il testosterone migliora le prestazioni nelle competizioni che non superano il miglio di distanza) – è ormai una questione fra avvocati. Al massimo la Semenya può sperare che s’apra un’altra finestra e che per qualche mese entri aria (per lei) fresca, ben sapendo che qualcuno, quella finestra, la richiuderà di colpo. Aprire e chiudere alla fine si somiglieranno. Le passerà la voglia di combattere. Anche lei, ne siamo certi, conosce l’aspro cammino che le si sta prospettando, con a margine un ritiro per “manifesta superiorità genetica”.

Anche lei sa che qualcosa, in tutta questa drammatica vicenda, non torna. Anche lei, forse, sa cosa accade nel suo organismo. E’ triste da dirsi, ma per le istituzioni sportive non c’è altra soluzione se non quella di tutelare i diritti di chi continua a rimanere nell’alveo delle regole. Non è possibile immaginare un terzo genere, una gara per creature che non sono abbastanza uomini e non sono abbastanza donne e che quindi andrebbero (condizionale) giudicate secondo una terza tabella di valori (ormonali e cronometrici). Quindi è necessario che le virtù genetiche della Semenya vengano derubricate ad anomalie, ponendo fine al balletto degli ormoni. Una verità dolorosa, ma forse l’unica verità possibile, l’unica via percorribile.

Ci sarebbero due alternative. Come le altre due o tre che hanno ammesso la propria condizione di “iperandroginismo” (Nyonsaba, Wambui, Shand), la ragazza potrebbe accettare di sottoporsi ai trattamenti per abbassare il proprio testosterone. Oppure scegliere di spingersi oltre e dedicarsi a distanze superiori, tipo i 5000, nelle quali il testosterone in eccesso non incide e dove dunque non può funzionare da “doping proveniente da mamma natura”. Quando scomparve per alcuni mesi, dopo l’exploit del 2009 a Mondiali di Berlino, giravano voci assurde sulla Semenya. Tornò e correva gli 800 sei o sette secondi più lenta (sono proprio quei sei o sette secondi che la scienza indica come tempo che intercorre, decimo più decimo meno, tra donna ormonalmente in linea e donna iperandrogina su quella distanza). Caduto il primo provvedimento Iaaf per il ricorso della Shand, ricomparve la Semenya devastante. Ora, lei stessa stremata, non sceglierà più nessuna di queste due strade. Ci provò con la prima, come si è visto, e si rese presto conto di quanto perdeva e avrebbe perso ancor di più col passare dei mesi. Non lo farà mai più (anche se forse vincerebbe lo stesso): mai più abbasserà la testa davanti al sistema. Non sembra intenzionata a cedere. Perché cedere vorrebbe dire trovarsi di fronte altri mostri da combattere. Ma non cedere la spingerà di fatto nel limbo di color che son sospesi in punta di scarpine. Protagonisti solitari, commoventi ma perdenti, di una coreografia senza ritorno…