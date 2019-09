La sfida a squadre

LE LANCETTE scorrono veloci e nella sala operatoria è tutto pronto per accogliere un bambino appena arrivato con un codice rosso. E anche l’équipe di medici non deve farsi cogliere impreparata: è fondamentale agire tempestivamente e con il massimo sincronismo, in un susseguirsi di decisioni da prendere nel minor tempo possibile e procedure diagnostiche e terapeutiche, senza fare alcun errore. È questo lo scenario in cui si dovranno sfidare i giovani specializzandi di pediatria italiani ed esteri nella terza edizione dei, le Olimpiadi dell’emergenza pediatrica organizzati dalla Sapienza Università di Roma, con le società scientifiche Simeup, Sip, Aha, Onsp e il Collegio dei direttori delle scuole di pediatria, che si terranno a

Per quattro giorni le squadre, ognuna composta da sei specializzandi (e due riserve), si sfideranno tra imprevisti e colpi di scena nella risoluzione di casi di emergenza pediatrica creati ad hoc, tra cui reazioni allergiche, arresto respiratorio, polmonite, arresto cardiaco, convulsioni, trauma cranico. Lo scopo è proprio quello di preparare i giovani specializzandi alle emergenze vere e ottenere, quindi, da tutti i partecipanti l’apprendimento dei corretti comportamenti diagnostici e terapeutici sulla base delle linee guida internazionali. Ogni università parteciperà a due sfide al giorno, al termine delle quali verrà valutata da una giuria estera, composta da 5 specialisti di rilievo internazionale. Da qui, le otto migliori squadre accederanno alle semifinali e alla finale. Inoltre, tra questi team, verranno selezionati gli otto specializzandi che rappresenteranno l’Italia ai Giochi mondiali di Città del Messico, che si terranno nel 2020.

L’esperienza dei vincitori passati

Dopo il successo della squadra di Firenze ai primi Pediatric Simulation Games, a vincere la scorsa edizione sono stati gli agguerriti specializzandi dell’Università di Siena, che si sono aggiudicati il titolo di migliori pediatri di Emergenza e Urgenza pediatrica 2018. “Siamo andati molto bene sul fronte della comunicazione interna alla squadra, centrati ognuno sul proprio ruolo, consapevoli delle priorità”, spiega la squadra senese, definendo i Giochi “un percorso utilissimo, molto formativo, che ci ha realmente permesso di perfezionare il nostro modo di lavorare. E poi ci siamo davvero divertiti. Insomma: un’esperienza incredibile”.

Imparare con il gioco

Lo scopo dei Pediatric Simulation Games è proprio quello di imparare giocando, facendo esercitare gli studenti nel settore dell’emergenza pediatrica. Da mesi, infatti, gli specializzandi si stanno preparando ad affrontare la sfida, spesso ritagliandosi momenti di tempo tra studio e lavoro. Ma non solo. “I Giochi hanno contribuito a diffondere un metodo omogeneo di approccio, valutazione, diagnosi e terapia tra gli specializzandi”, spiega Riccardo Lubrano, primario della Uoc di Pediatria e Neonatologia presso il Polo pontino e fondatore dei Pediatric Simulation Games. “Tra pochi anni avremo pediatri che lavoreranno allo stesso modo negli ospedali di tutta Italia, da Nord a Sud, rendendo più semplice l’assistenza”.



Le novità del 2019

E la tensione quest’anno sarà davvero alle stelle. A sfidarsi, infatti, oltre alle 34 squadre italiane, ci saranno anche sei università estere, tra cui 2 spagnole, 2 francesi, una lettone e una algerina. La loro partecipazione permetterà di uniformare ulteriormente la preparazione degli studenti anche a livello internazionale, attraverso il confronto e l’analisi di approcci e metodi differenti, un requisito fondamentale per la preparazione ai Giochi mondiali di simulazione pediatrica che si terranno a Città del Messico.