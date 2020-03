“Sono ricoverato dal 15 marzo, sto un po’ meglio ma ci vorrà ancora tempo. La sensazione che avevo prima di tosse pesante non ce l’ho più, mi sento sicuramente meglio di prima”. Mattia, 29 anni, è ricoverato a Rovereto dopo aver contratto l’infezione. “Mi sono sentito male da un giorno all’altro con tutti i sintomi influenzali, avvertivo un peso nel petto, come se avessi polvere e sassi nei polmoni. Sono stato male 4 giorni, una sera facevo fatica anche a parlare e a stare in piedi. E’ arrivata l’ambulanza, a Cavalese mi hanno fatto analisi e tampone e mi hanno ricoverato per la positività al Covid 19”, dice il giovane romano, soccorso mentre si trovava a Canazei.

Fonte