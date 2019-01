Da quando Francesco Chiofalo ha rivelato di avere un brutto tumore al cervello, i follower del ragazzo stanno chiedendo a Selvaggia Roma, come mai non gli dedichi nemmeno un pensiero. L’ex ragazza di Lenticchio è anche stata insultata pesantemente e ieri ha deciso di parlare.

Selvaggia ha detto di essere dispiaciuta per quello che sta affrontando il suo ex compagno. La Roma ha poi aggiunto di non aver fatto nessuna storia pubblica, anche perché ha ricevuto ‘molto male’.

“Vorrei essere rispettata, perché dovrei fare una cosa contro voglia? Solo perché voi mi chiedete di farla? Dovrei essere falsa e fare una storia dicendo povero Fra? Ho parlato con mia madre, la mia famiglia, Luca! Ci dispiace a tutti. Ma di certo, non faccio una storia per accontentare voi. – ha dichiarato Selvaggia Roma – Anche un pensiero tra noi può bastare non credi? Avendo ricevuto molto male io e la mia famiglia. Comunque ci sono pensieri e preoccupazione, ma non ho voglia di fare un annuncio pubblico. Non vedo perché dovete insistere. E se lo faccio deve partire da me non da voi che me lo chiedete.

Perché dovrei fare una cosa contro voglia? Nel senso: perché dovrei fare una storia per voi? Se a me non va? Ho un cervello. E se penso alla sua situazione non lo devo fare qui.”

In effetti Selvaggia non è obbligata a parlare del suo ex in pubblico e i follower che arrivano ad insultarla per questo, descrivono più loro stessi che lei.

Non avevo dubbi che con il fatto di Lenticchio, la gente avrebbe attaccato Selvaggia. Ha fatto bene a non fare nessun post per Francesco, dopo il loro trascorso sarebbe stato fuori luogo. Se una persona non lo scrive sui social, non vuol dire che non è dispiaciuta. #uominiedonne — Neve (@shesdramaqueen) 26 dicembre 2018

No e il fatto di francesco l ex di selvaggia

Che stanno insultando a selvaggia perché si divertiva la sera che frabcesco diceva di avere il tumore — gloria ceraso (@gloriaceraso) 24 dicembre 2018

Intanto la famiglia di Chiofalo ha pubblicato un messaggio sull’account del ragazzo.

“Francesco è entrato alle ore 9.00 per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello. L’operazione è molto lunga e appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto, tramite Ig Stories, su questo profilo. Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia”

Fonte:gossipetv