Selvaggia Roma ha sempre detto di essere stata tradita da Francesco Chiofalo, ma nell’intervista rilasciata a Spy c’è andata molto più pesante. La ragazza ha rivelato che quando stava con Francesco le forze dell’ordine sono intervenute più volte e che qualcuno le ha consigliato di sporgere denuncia contro l’ex fidanzato.

“Il mio passato sentimentale racchiude una grande sofferenza, è il motivo per cui mi sono voluta dissociare il più possibile da lui. Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà. Quella ad esempio scoperta dopo il reality show è una storia che dura ancora e che si è trasformata attualmente in una relazione, sfociata in convivenza. Non ancora ufficializzata pubblicamente in nessun modo da Chiofalo. – ha dichiarato Selvaggia Roma – Ma io non mi stupisco.

Mi maltrattava. Io mi vergognavo, stavo male. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell’ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio. Avrei continuato così ma, le minacce subite in questi ultimi giorni mi hanno spinto a fare una volta per tutte chiarezza. Voglio che si sappia che il mio comportamento è dettato da validi motivi.”