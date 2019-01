Ieri pomeriggio la mamma di Francesco Chiofalo ha difeso suo figlio dalle critiche della sua ex, Selvaggia Roma.

Adesso è intervenuto il fidanzato della ragazza, che in una serie di Instagram Stories ha fatto delle accuse abbastanza gravi.

“Io volevo farmi i cavoli miei, ma non è possibile. Mi inviate messaggi, tag e che tutti chiedono una mia risposta. Fino a oggi, noi abbiamo deciso di non commentare ciò che vediamo succedere, voi sapete di cosa stiamo parlando. Questo perché non ci interessa veramente niente. – ha dichiarato il fidanzato di Selvaggia Roma – Né di quello che sta succedendo a questa persona né alla persona stessa.

Questa persona fino a ieri ha sempre infamato. Un pubblico che si sta facendo un’idea distorta rispetto dalla realtà, nei confronti di una persona che è totalmente diversa da quella che vuol far apparire. […] Francesco fino a ieri ha sempre insultato le persone che ora gli stanno vicino. Tipo una madre presa per il collo e attaccata al muro che adesso gli fa comodo avere al fianco, per pubblicare le foto con lei e per attrarre l’attenzione del pubblico. – si legge su lanostratv e gossipetv – Ci dicono che dobbiamo vergognarci. Queste persone prendono spunto da messaggi scritti da genitori che da genitori non sono scritti. Questo noi lo sappiamo per certo. Se una persona vuole diventare famosa e far pena alla gente per un male che realmente non è così grave...

Selvaggia ha chiuso una relazione da due anni, le può dispiacere. Ma non può mandare Storie, andare in ospedale e spedire messaggi di conforto. Questa persona fino a ieri ha fatto del male a lei. Le ha menato, ha alzato le mani, ha fatto le peggio cose. E questo io lo so. Selvaggia non ha detto niente e si è rifatta una vita in silenzio. Ha ricevuto accuse e messaggi di morte. Ci vogliamo dissociare da questa situazione, non vogliamo alcun riflesso da ciò, né di visibilità, né sui social.”