Ieri sera delle fan di Francesco Chiofalo si sono indignate per un commento di Selvaggia Roma. Queste ragazze accusano Selvaggia di aver lanciato delle frecciatine al suo ex. La Roma per tutta risposta ha deciso di eliminare la possibilità di commentare le sue ultime foto.

“Io ho avuto molti morti in famiglia di tumore maligno. Come cavolo ti permetti come del resto della gente venire da me e augurarmi la morte. Sei una schifosa. E io non parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso. Ora tu vieni qui a rompermi le scatole a me e darmi fastidio perché non dico una frase per lui. Dovresti sotterrare la tua testa sotto la sabbia e vergognarti a vita. Mi avete proprio stufato”.

Io non so di chi parli Selvaggia in questo commento cancellato quindi mi soffermo su un’altra cosa, sugli utenti che minacciano, insultano o augurano la morte e il cancro a questa ragazza.

Personalmente non me la sono sentita di giudicare la scelta di Chiofalo di aggiornare i suoi follower anche dall’ospedale, ma è anche vero che ognuno è libero di esprimere il suo pensiero (con educazione). Se Selvaggia ha scelto di non dedicare un pensiero pubblico al suo ex, non significa che qualche folle sia legittimato ad augurarle il cancro. Anche se il suo commento cancellato fosse effettivamente rivolto a Francesco, questo non giustifica lo schifo che certe persone hanno vomitato sotto alle sue foto.

Detto questo, io resto dell’opinione che Chiofalo in questo momento abbia tutto il diritto di gestire i social come vuole.

