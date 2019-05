Mi avete passato in tantissimi lo sfogo di Selvaggia Roma, in cui cita Eliana Michelazzo. Purtroppo non credo di avere gli strumenti necessari per decifrare questo capolavoro futurista. Ammetto i miei limiti e vi lascio liberi di interpretare l’opera di Selvaggia Roma aka Micetta, l’ex di Lenticchio.

“Sono così perplessa e allibita. Vedere spettatori comportarsi come delle pecore e non accendere il proprio cervello. Dare addosso a voi che nemmeno vi conoscono. Se tutti avremmo colpe perché quello dice. Sai cosa succederebbe??? Ci siamo passati tutti… ricevere m… gratuita da persone che nemmeno sanno il nostro nome a momenti. Vorrei che consideraste la gravità che alcune persone fanno prontamente ogni volta che ogni persona viene accusata senza sapere comportandosi come capre! E mi fa specie per quelle persone che addirittura tirano palate di M… tramite storie dicendo che si dissociano dopo che sono sempre state portate in alto e trattate come principesse e aver lavorato molto bene con voi, parlare così dopo solamente aver varcato uno studio televisivo pomeridiano per quanto mi riguarda io sono sempre stata comunque sia trattata benissimo. E ho visto molte persone parlare molto bene di voi. Oggi ho visto te Eliana Michelazzo e stavi a pezzi. Sei una persona buona. E mi dispiace perché tu hai solamente aiutato una persone come avresti fatto con tutte! E dire che sono tua amica per poi denigrarti sulle storie, è un comportamento davvero vergognoso. Però quando lavoravano e prendevano soldi andava bene. Roba da matti.”