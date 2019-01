Ieri a Mattino 5 hanno parlato degli insulti ricevuti da Francesco Chiofalo, che ha scelto di documentare la sua malattia sui social. Il servizio ha menzionato anche Selvaggia Roma e il fatto che non ha voluto supportare il suo ex.

La ragazza subito dopo aver visto Mattino 5 è sbottata sui social: “Sono stufa! Passare per una testa di ca… per 4 settimane di fila aver avuto minacce di morte a me, alla mia famiglia e al mio fidanzato. Ero stata in silenzio proprio per non esprimere niente sul fatto, ma poi avete disturbato la mia vita con questo schifo. Vergognatevi voi! Ora è il caso di dar voce alla verità.”

Dopo questo sfogo molti follower hanno riempito la Roma di insulti e anche minacce di morte. Selvaggia ha quindi rivelato che passerà alle vie legali e poco dopo ha reso privato il suo account Instagram: “Oltre a dire la mia verità domani scattano denunce. A tutte le persone che fanno questo, che cercano di ammalare la gente. Che cercano di far male anche fuori un social. Sono molto preoccupata. Sono delusa, arrabbiata e schifata. Sono sempre stata forte , ma adesso sto dubitando della mia forza. Avendo avuto attacchi anche fuori i social. Questo è uno dei tanti attacchi. Io vi prego di smetterla. Non riesco più sul serio. Mi sto ammalando.”

Ma per certi utenti, è tanto difficile esprimersi su Instagram (anche criticando il vip di turno) senza insultare e minacciare nessuno?