L’arco di Selvaggia Lucarelli doveva essere pieno di frecce quando è stata intervistata da Panorama, considerando la quantità di shades che ha lanciato contro alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle, contro Barbara d’Urso ed anche contro Alba Parietti, con cui ha una denuncia in corso.



“Sono una giudice a Ballando con le Stelle e la tendenza a delegittimarmi è un ritornello frequente. Per altro solo Carolyn Smith avrebbe i titoli per giudicare: perché i giudizi di Zazzaroni o Mariotto non vengono mai messi in discussione? Colgo nel segno e per questo sono fastidiosa. Si cerca di detonare la bomba: in generale, mi vogliono togliere autorevolezza. L’autorevolezza crea timore. Penso di essere percepita come autorevole, sennò susciterei reazioni miti o, ancora peggio, indifferenza”.