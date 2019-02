Dopo aver dato un consiglio a Virginia Raffaele, Selvaggia Lucarelli è tornata a commentare il Festival di Sanremo 20129. La giudice di Ballando con le Stelle ha stroncato la supponenza di Ultimo e il suo attacco ai giornalisti.

“Cioè, Ultimo, uno che esiste perché ha fatto due edizioni di Sanremo e finito Sanremo torna in formalina. Questo ragazzo ha appena detto ai giornalisti “”Avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete rompere il caz**.

Ultimo l’ha proprio presa bene oh. Ammazza quanto se la tira ‘sto RAGAZZO”.