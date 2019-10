Mercoledì sera è andata in onda la prima puntata di Amici Celebrities condotta da Michelle Hunziker. Gli ascolti hanno subito un notevole calo, rispetto all’ultima puntata presentata da Maria De Filippi il talent ha perso 500.000 telespettatori e 4 punti di share. In molti hanno incolpato la Hunziker, ma il calo potrebbe essere dovuto al cambio di serata. Tra i tanti commenti è arrivato anche quello di Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha stroncato la conduzione di Michelle.

La giudice di Ballando con le Stelle ha scritto: “La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy. Amici Celebrities“.

Michelle non è la mia conduttrice preferita, però mi sento di spezzare una lancia in suo favore. Fare la padrona di casa di un programma di Maria De Filippi deve essere molto complicato, a maggior ragione se – come è successo a lei – si entra in corsa, con Kween Mary che lascia il timone all’improvviso. Vedremo quindi nelle prossime puntate come se la caverà la Hunziker, perché giudicarla dalla prima mi sembra ingiusto.

In passato Selvaggia Lucarelli aveva già bacchettato la Hunziker, ma in merito all’associazione Doppia Difesa, fondata da Michelle insieme all’avvocato Giulia Bongiorno.

«Cara Michelle, cara Bongiorno. Non ho mai contestato donazioni. Rispondete alle questioni di cui si parla nel pezzo. E inoltre: la fondazione esiste da 10 anni, per cui sono donazioni per 27 000 euro l’anno detraibili fiscalmente. Io avrei omesso questa “medaglia sul petto”».