Ieri sera a Non è L’Arena Selvaggia Lucarelli ha svelato il motivo che l’ha portata a lasciare la direzione web di Rolling Stone.

La blogger intervistata da Giletti ha addirittura parlato di censura e paletti messi dall’editore:

“Con me sono passati da 1 milione di accessi unici a 4 milioni in due mesi. Non ero contenta perché non mi sentivo libera, sentivo delle censure continue sul mio pensiero e sulle firme che lavoravano con me. Mi dovevo confrontare continuamente con l’editore che mi chiedeva di non toccare determinati paletti.”