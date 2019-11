Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso da un paio d’anni a questa parte non sembrerebbero andare d’accordo (uso il condizionale, anche se è palese l’astio fra le due considerando che non sono mancate frecciatine e querele) e proprio ieri la penna de Il Fatto Quotidiano ha pubblicato una serie di storie contro Live Non è la d’Urso.

Selvaggia Lucarelli inizialmente non aveva fatto il nome di Barbara d’Urso parlando semplicemente di “persone” e “programmi”, ma quando successivamente ha pubblicato gli altri post ha tolto ogni dubbio. Pur non commentandoli, infatti, la Lucarelli ha condiviso su Instagram dei lunghi sfoghi contro la d’Urso pubblicati da alcuni utenti su Facebook.

“Le persone che per sancire la loro presunta superiorità professionale (?) e morale (?) scomodano titoli, riconoscimenti, tesserini e patenti, sono quelle che provano maldestramente a nascondere una malinconia, insanabile mancanza di talenti” – e ancora – “Se alzando l’asticella del trash verso l’infinito e oltre il tuo programma va comunque male, forse dovresti provare ad abbassarla. Tanto i nani e le ballerine, sotto, ci passano lo stesso”.

Quest’ultima allusione ovviamente è sugli ascolti che – seppur in crescita nel corso delle ultime quattro settimane – sono inferiori alla prima stagione caratterizzata in particolar modo dal PratiGate con la Prati, la Perricciolo e la Michelazzo.