Selvaggia Lucarelli ieri sera se l’è presa con un “viscido molestatore” vip, senza però nominarlo. In uno dei suoi tweet l’opinionista ha lasciato un indizio, il presunto molestatore avrebbe rilasciato un’intervista nella quale pare abbia detto che lo sguardo di una donna lo intimidisce.

Ovviamente i follower di Selvaggia hanno cercato da subito questa intervista, senza però riuscire a capire chi sia il soggetto dei tweet della Lucarelli.

“Il peggior viscido e molestatore in cui mi sia mai imbattuta (e non solo io, ahimè) ha rilasciato un’intervista in cui dice che basta lo sguardo di una donna per intimidirlo. Io sono per risparmiare le gogne mediatiche, però voi non provocate eh.”