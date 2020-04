Selvaggia Lucarelli ha deciso di denunciare Filippo Facci dopo che quest’ultimo ha condiviso su Facebook un suo articolo commentandolo con vari insulti rivolti proprio a lei. Da “gossippara spargizizzania” a “nota perlopiù per le sue tette da vecchia matrona” fino a “porta male a tutto quel che tocca“.

Insomma, una serie di insulti per commentare un articolo scritto dalla Lucarelli che parlava di tamponi e Gallera.

“Datemi un altro lavoro. Datemi la pensione anticipata. Qualsiasi cosa, pur di non correre il rischio che qualche demente possa pensare che questa gossipara spargizizzania, che porta male a tutto quel che tocca ed è diventata nota perlopiù per le sue tette da vecchia matrona, possa essere accomunata allo stesso mestiere che faccio io”.

La risposta della Lucarelli ovviamente non è tardata ad arrivare, minacciando azioni legali contro lui e contro alcuni suoi followers che hanno commentato il post.

“Mentre ci si indigna per i contenuti di Telegram, un giornalista mi insulta scomodando le mie tette, dicendo che porto male e così via. Centinaia di like di uomini e donne. Per quel che mi riguarda, la mia risposta sarà un’azione civile e penale, anche per alcuni commentatori”.