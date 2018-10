Selvaggia Lucarelli ieri si è divisa fra X Factor, Pechino Express e Grande Fratello Vip ed in merito al reality di Canale Cinque ha lasciato un tweet commentando lo scontro fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona.

Nel tweet incriminato la blogger se la prende in particolar modo con Alfonso Signorini, definito ‘opinionista moralista’, colpevole di non esser intervenuto nella lite Blasi-Corona per far da pacere.

“Quindi c’è un pluripregiudicato che sta ancora scontando una pena che viene pagato decine di migliaia di euro da Mediaset perché urli a una delle sue conduttrici di punta e appena uscito la minacci. Con l’opinionista moralista muto sulla sedia. La colpa è vostra, mica sua”.

La non reazione di Alfonso Signorini nella catfight Blasi-Corona è stata notata anche dal popolo del web che ha ironizzato sulla sua espressione.

Signorini 10 secondi dopo la lite Ilary/Corona. #GFvip pic.twitter.com/XI1SLVGbpk — LALLERO (@SeeLallero) 25 ottobre 2018

Dopo lo sputtanamento di Corona, Signorini aveva una faccia tiratissima. Portategli un po’ di acqua e zucchero. #GFVIP — Giuseppe Candela (@GiusCandela) 25 ottobre 2018

Prima volta nella storia della tv: Signorini muto per oltre un’ora! #GfVip #RepartoTrash — Alessio 😎 (@Alessio_90__) 25 ottobre 2018