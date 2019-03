Ieri verso le 12:30 Fabrizio Corona è tornato in carcere. Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare la vicenda.

“Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto sul Fatto che continuava a violare le regole dell’affidamento perché ho detto da Giletti che fa di tutto per tornare in carcere. Hanno archiviato. Si è opposto all’archiviazione. Quattro giorni fa siamo tornati davanti a un giudice perché per lui avrei scritto delle bugie. Mi sono dovuta difendere di nuovo tramite il mio avvocato. Detto ciò la galera è il luogo più schifoso del mondo e non mi fa piacere che ci finisca lui, né chiunque altro. – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli – Come possa aver voglia di tornarci rimane il mistero più fitto dell’universo.“

Secondo la giudice di Ballando con le Stelle, le varie ospitate in tv avrebbero giocato un ruolo nell’arresto di Corona: “Sono i corresponsabili del suo continuo ricadere nelle stesse dinamiche”.

Barbara d’Urso però poco fa ha specificato: “Devo ammettere che quando è venuto a Live Non è la d’Urso, Corona è stato rispettoso della decisione del giudice di farlo tornare a casa alle 23. Anche noi siamo stati rispettosi di questa decisione e tutto è andato secondo le regole. Quindi le cose saranno altre”.

L’inviata di Pomeriggio 5 ha dichiarato: “Pare che Fabrizio non si sia presentato in commissariato. Sembra anche che in un paio di occasioni non sia stato trovato in casa di notte. Il giudice dice che Corona ha avuto un atteggiamento irrispettoso delle regole. Queste sarebbero le motivazioni”.