Selvaggia Lucarelli qualche giorno fa su Twitter ha commentato il caso Sara Affi Fella scatenando a sua volta una nuova polemica.

La blogger televisiva ha infatti scritto che l’Affi Fella non è l’unica a fingere in TV e che il cyberbullismo che ha ricevuto è sproporzionato rispetto a ciò che è realmente accaduto.

Il cyberbullismo che si è riversato su Sara Affi Fella per un programma tv con Tina Cipollari (ribadisco, con la Cipollari) è pericolosamente sproporzionato rispetto all’accaduto. È tv. Show. Sapeste quanti personaggi sorridono e vi raccontano di essere quello che non sono in tv.

Ovviamente quando si parla di Selvaggia Lucarelli non si può che parlare di polemica ed anche questa volta, ne è nata un’altra: la Lucarelli ha esagerato a parlare di bullismo?

Vorrei ricordare alla sig.ra Lucarelli che Sara Affi Fella in un programma dove c’è Tina Cipollari, ha avuto popolarità e soldi.Grazie a noi che l’abbiamo seguita e dopo la presa per il culo la mandiamo al dimenticatoio.Peccato che non c’è un modo per far lo stesso anche con lei. pic.twitter.com/GgfmALPIFo

— Unë (@StubbornGirl_18) 27 settembre 2018