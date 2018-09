Qualche giorno fa Laura Pausini durante un concerto a Milano ha urlato “tr*ia”. La cosa non è andata giù a Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato la cantante dai suoi profili social.

“Ieri sera, durante il suo concerto milanese, Laura Pausini ha detto “tr*ia” sul palco, rivolgendosi ad un’ex amica.

Immagino che i “tr*ia” a caso sulla sua bacheca fb non mancheranno quotidianamente e che non le piacciano. Immagino che desideri un mondo in cui non daranno a sua figlia della tr*ia perché si mette un rossetto rosso o esprime un qualunque pensiero.

Immagino che quando rimproverava Bernardini, il conduttore di tv talk, che qualche mese fa aveva parlato (innocentemente) di suoi “ammiccamenti sul palco” perché le sembrava cosa da non dire a una donna, intendesse dire che le sembrava un pensiero sessista.

Ecco.

L’insulto sessista rivolto a una donna da una donna è sempre un insulto sessista.

E fa veramente pietà che una donna così esposta, così amata, così idolatrata, pensi bene di offendere un’altra donna rea di chissà quali peccati passati (e su un palco davanti a migliaia e miglia di ragazzine), chiamandola non bastarda, stronza, infame. No. TR*IA.

Davvero pessima. Quasi quanto il suo ultimo album. (lo dice alla fine del video qui sotto)

P.s.

L’avesse detto un uomo di questi tempi, gli avrebbero già annullato i prossimi concerti.”

Laura ha pronunciato l’offesa subito dopo aver cantato Frasi a Metà. Ma non è la prima volta che durante Frasi a Metà la Pausini sbrocca. Ad Amici la cantante ha rivelato che il brano è dedicato ad una sua ex amica e in trasmissione se ne uscì con un bellissimo: “Ascoltala e vaffanc**o“.