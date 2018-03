SELEZIONI HOSTESS – FIGURANTI PER LAVORO IN NIGHT CLUBHostess Management Art: , Toscana e Riviera Adriatica. Non è richiesta esperienza! Ilconsiste nell accogliere i clienti, fare conoscenza, così… autista gratuiti – regolare contratto di– assistenza gratuita 24 ore su 24 – massima serietà ed affidabilità…

Luogo: Roma