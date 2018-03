Titolo: SELEZIONE FIGURANTI PER LAVORO IN NIGHT CLUB



Azienda: Hostess Management Art



Descrizione: Hostess Management Art ricerca ragazze di bella presenza per lavoro di Figurante di Sala ( anche prima esperienza… – alloggio e servizio autista gratuiti (esclusivamente ad uso delle artiste) – regolare contratto di lavoro enpals-determinato…

Luogo: Roma