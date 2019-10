Selena Gomez, Lose You to Love Me: il nuovo singolo della cantante americana, a quattro anni dall’uscita del suo ultimo album.

Grande sorpresa per i fan di Selena Gomez. La popstar e attrice americana ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo inedito, Lose You to Love Me. L’artista ha comunicato questa splendida novità ai suoi follower attraverso un post ufficiale su Instagram.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita che potrebbe, chissà, anticipare magari l’arrivo di un nuovo album a quattro anni di distanza dall’ultimo.

Selena Gomez: Lose You to Love Me

Il brano raggiungerà le radio e le piattaforme digitali di tutto il mondo dal prossimo 23 ottobre. Una sorpresa molto gradita per tutti i fan della cantante, che già nelle scorse settimane aveva però fatto presagire qualcosa.

Non c’è ancora l’ufficialità su un possibile nuovo album per ora. Ricordiamo che Selena è ferma a Revival, uscito ormai quattro anni fa. L’annuncio del nuovo singolo ha però già fatto fantasticare i fan, che sognano finalmente un suo ritorno discografico in grande stile.

Questo il post con l’annuncio:

Selena Gomez: nuovo album e tour?

Per i fan di Selena, dunque, il 23 ottobre sarà la data del ritorno della cantante alla sua primaria passione, la musica. Ma chissà che il futuro non possa prevedere un nuovo album supportato magari da un nuovo tour mondiale.

La speranza infatti è che prima o poi la Gomez possa tornare a esibirsi anche dal vivo, regalando ai fan italiani la gioia che aspettano da troppo tempo: un suo concerto entro i nostri confini. Aspettiamo dunque fiduciosi tutte le novità sulla sua carriera, che dopo mesi di stop a causa della malattia è finalmente ricominciata alla grande.