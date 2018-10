Nelle ultime settimane si erano quasi perse le tracce di Selena Gomez e TMZ stamani ha spiegato il motivo. La popstar americana è stata ricoverata per ben due volte nelle ultime due settimane, la seconda pare abbia avuto anche una crisi. Per questo motivo stando a quello che riporta il noto sito americano, la Gomez adesso si troverebbe in una clinica psichiatrica.

“Selena è stata ricoverata in ospedale per ben due volte in queste settimane. La seconda volta ha avuto un brutto crollo emotivo e adesso si trova in una clinica psichiatrica. Le nostre fonti ci hanno riferito che nell’ultima settimana di settembre la cantante si trovava a casa sua, quando c’è stata la prima emergenza, ha avuto anche un problema fisico. Un membro della sua famiglia l’ha portata immediatamente al Cedars-Sinai Medical Center in L.A. Selena è stata dimessa pochi giorni dopo, ma purtroppo è tornata d’urgenza in ospedale a causa del basso numero di globuli bianchi, che ha gettato la popstar in una spirale emotiva che l’ha trascinata a fondo. Poco dopo essere stata ricoverata ha insistito per andarsene, ma i medici le hanno detto che non poteva. Ci è stato detto che Selena ha avuto un nuovo crollo e che ha dato di matto. Lei ha provato a strapparsi le cannule dalle braccia. Diverse fonti hanno definito l’episodio una vera crisi, un brutto crollo. Ci è stato detto che la Gomez è attualmente in una struttura psichiatrica che tratta diversi disturbi mentali e che ha ricevuto varie DBT, terapie dialettico comportamentali.”

Poco tempo fa Selena ha fatto una live nella quale ha anche parlato della sua depressione e di come ha consumato 5 anni della sua vita.

Proprio come Demi Lovato, adesso la Gomez ha bisogno di allontanarsi dai riflettori e prendersi una lunga pausa, così da evitare nuovi crolli.

ragazzi mi sono venuti i brividi leggendo di selena gomez, spero si riprenda :,( — ّmarts (@whoufflegirl) 11 ottobre 2018