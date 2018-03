Sei un precario? 5 'trucchi' per ottenere il posto fisso

Fotogramma

Se si hanno difficoltà a trovare un posto fisso o se si vogliono espandere le competenze in diversi settori, il contesto ideale con cui iniziare è il lavoro temporaneo. Parola di Page Personnel, agenzia per il lavoro parte di PageGroup specializzata nella ricerca e selezione di impiegati e giovani professionisti qualificati, che rivela cinque ‘atteggiamenti’ che potrebbero far trasformare un contratto interinale in un contratto indeterminato: infatti diverse società finiscono per offrire al personale temporaneo una posizione permanente quando il loro contratto iniziale è terminato.

“La grande flessibilità offerta dal contratto in somministrazione, l’effervescenza del mercato italiano e internazionale e le maggiori competenze dei lavoratori stanno portando oltre il 65% dei contratti di somministrazione di Page Personnel a trasformarsi, al termine del contratto, in assunzioni dirette a tempo indeterminato da parte delle aziende”, commenta Pamela Bonavita, executive director di Page Personnel.

“Le figure più stabilizzate sono: addetti al controllo di gestione, customer service su portafoglio internazionale, assistenti di direzione, addetti alla logistica e analisti finanziari”, spiega.

Ecco, quindi, i cinque consigli di atteggiamenti indicati da Page Personnel.

1. Essere flessibili e adattarsi. Anche se possono sembrare caratteristiche ovvie, non bisogna darle per scontato. Se si riesce a dimostrare di adattarsi alle nuove situazioni con facilità, si avranno maggiori possibilità di essere notati come candidati per nuove mansioni o dipartimenti aziendali. Inoltre, bisogna vedere sempre il lato positivo dalle richieste, pensando a cosa si può imparare in un determinato contesto lavorativo, piuttosto che esser inflessibili sugli orari o pensare al compenso.

2. Essere in grado di lavorare sotto pressione. È necessario saper dimostrare di essere in grado di lavorare sotto pressione, dato che di solito i lavoratori temporanei sono richiesti quando ci sono scadenze da rispettare o un carico di lavoro crescente che il dipartimento non riesce a gestire: per questo, è importante essere una risorsa utile per il team affinché venga presa in considerazione la possibilità di diventare una risorsa permanente.

3. Avere buoni doti comunicative. È importante saper comunicare in modo corretto in ambito lavorativo, infatti non bastano solo le doti sul campo ma è necessario anche sapersi presentare bene e farsi apprezzare dai colleghi. Inoltre, è consigliato anche saper ascoltare i propri colleghi in modo da riuscire ad entrare più facilmente nel nuovo panorama lavorativo ed evitare errori banali. Molto importante, poi, ricordarsi degli errori fatti in modo da non ripeterli più, far vedere che si è attenti e che si impara dalle attività svolte.

4. Essere accurati e trasparenti. Non bisogna mai trascurare la chiarezza delle informazioni date: è necessario instaurare un buon rapporto basato sulla fiducia. Inoltre, bisogna mostrare l’accuratezza con cui si svolge il lavoro e mostrarsi attenti e puntuali, ad esempio scrivere mail accurate e senza errori di ortografia.

5. Diventare indispensabili. È necessario rimanere sempre aggiornati e proporsi per lavorare su nuovi progetti e offrire il proprio aiuto ai colleghi. Farsi vedere, rendersi utili ed essere flessibili faranno in modo di sottolineare il valore del lavoratore agli occhi del datore di lavoro.