Clizia Incorvaia è ufficialmente fuori dal Grande Fratello Vip. La giovane influencer è stata squalificata dagli autori del format in seguito alle pesanti parole pronunciate durante la lite con Andrea Denver, altro concorrente del gioco, in cui la siciliana ha fatto riferimento al pentito di mafia Tommaso Buscetta. “Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”, aveva urlato la Incorvaia nel corso dell’acceso confronto col concorrente, reo di averla nominata “a tradimento”. Ma il riferimento a Buscetta è stato considerato dagli autori “troppo grave” perché la Incorvaia potesse restare nel programma.

