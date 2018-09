Sei tutto per me, il dolore della moglie di Spedicato

La foto postata su Instagram da Clio Evans

“Forza Lele, forza amore mio”. Sono le parole che si leggono in un post pubblicato su Instagram da Clio Evans, moglie del chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, ricoverato da lunedì per una emorragia cerebrale. “Già due volte, per esperienze personali, la natura… il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso – scrive Clio che è in attesa del loro primo figlio – è diverso perché lo stop/pause è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona”.

La moglie del chitarrista ringrazia poi tutti per “l’ondata di amore” nei confronti del marito che sta arrivando in queste ore di angoscia. “Scrivo grazie – sottolinea – ad amici vicini e lontani, a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa – aggiunge – che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo – conclude -, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno! #forzalele #forzaamoremio”.